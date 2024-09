Guinée : Michel Dussuyer fait son retour sur le banc du Syli National

La Fédération guinéenne de football a annoncé samedi, la nomination de Michel Dussuyer en tant que nouveau sélectionneur du Syli National, en remplacement de Charly Paquille, limogé pour mauvais résultats.



Dussuyer sera secondé par Mamadou Sylla et Alain Ravera, tandis que Kanfory Lappé Bangoura assurera la coordination de ce nouveau directoire.



A noter que le technicien français n’est pas à son premier passage sur le banc de la sélection de la Guinée. Il avait connu deux passages en tant que sélectionneur du Syli National. D’abord entre 2002 et 2004, puis entre 2010 et 2015.



Le technicien français va diriger ses premiers matchs au mois d’octobre prochain contre l’Ethiopie dans une double confrontation en marge des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2025.



En qualifications du Mondial 2026, la Guinée occupe la quatrième place du groupe G avec 6 points à trois longueurs du l’Algérie qui trône en tête avec 9 points à l’issue de la quatrième journée.



Pour rappel, la Guinée a enchaîné deux défaites lors des deux premières journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2025, ce qui a conduit au limogeage de Charly Paquille, qui était secondé par Souleymane Abedi Camara. Cette nouvelle équipe aura la charge de rectifier le tir et de qualifier la Guinée après ce faux départ.