Volleyball - Coupe d’Afrique des clubs : La Sococim affrontera CF de Carthage en huitièmes

Après avoir enregistré trois défaites de suite en phase de groupes, la Sococim sera au rendez-vous des huitièmes de finale où elle affrontera ce mardi les Tunisiennes de CF Carthage.



Représentante du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Clubs Champions de Volleyball, la Sococim va tenter de laver l'affront dans les phases à éliminatoire directe même si l'adversaire sera difficile à affronter. Premières de leur poule, les Tunisiennes seront favorites de cette rencontre devant les Sénégalaises qui ont terminé dernières de leur groupe.



Le match est prévu ce mardi 8 avril à 11 heures GMT.





Le programme des huitièmes de finale



CF Carthage vs Sococim



Litto vs CNS



Ahly vs Mayo



Kenya Prisons vs Police VC



APR WVC vs VC La Loi



Zamalek vs Descartes VC



KCB vs Customs VC