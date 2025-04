BAL 2025 : L'ASC Ville de Dakar décroche sa quatrième recrue

L'ailier international nigérian, Devine Eke, s'est engagé avec l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) en vue de la saison 5 de la Basketball Africa League (BAL). Le joueur de 28 ans a joué la dernière saison de la BAL sous les couleurs de Rivers Hoopers, classé troisième de la saison 4.



Devine Eke était dans la deuxième équipe défensive et la deuxième équipe de l'édition 2024. Il tournait avec 16,6 points et 10,8 rebonds par match. Le nigérian vient renforcer l'équipe de Ville de Dakar qui a déjà enrôlé William Perry, Abdoulaye Harouna et Ater Majok.



Les champions en titre sénégalais partagent leur poule avec Petro Luanda, US Monastir et Kriol Star. La conférence Sahara se tiendra du 26 au 4 mai, à Dakar Arena.