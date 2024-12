Guinée : des heurts entre supporters lors d'un match de football font "des dizaines de morts"

Des médecins ont fait état de "dizaines de morts", d'autres de "centaines" à N'Zérékoré, en Guinée, lors d'affrontements entre supporters de football. Selon la presse, ils se sont déroulés lors d'un tournoi dédié au chef de la junte, le général Mamady Doumbouya.



Des affrontements entre supporters au cours d'un match de football ont fait au moins des dizaines de morts, dimanche 1er décembre à N'Zérékoré, dans le sud-est de la Guinée, ont dit à l'AFP des sources médicales.



"Il y a une centaine de morts", a assuré auprès de l'AFP un médecin de l'hôpital régional sous le couvert de l'anonymat car n'étant pas habilité à s'adresser aux médias. "Des corps sont alignés à perte de vue dans l'hôpital. D'autres sont allongés à même le sol dans les couloirs. La morgue est pleine", a-t-il commenté. "Il y a des dizaines de morts", a dit un autre médecin.



Des supporters en colère ont vandalisé et incendié le commissariat de N'Zérékoré, selon des témoins.



Le gouvernement est resté dimanche soir silencieux sur le drame.



Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dont l'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité, on voit de nombreux corps inertes. D'autres vidéos circulant sur les réseaux montrent des scènes de grande confusion dans les rues à la suite du déclenchement des affrontements.



"Tout est parti d'une contestation d'une décision de l'arbitre. Des supporters ont alors envahi l'aire de jeu", a dit à l'AFP un témoin sous le couvert de l'anonymat pour sa sécurité.



Des tournois en soutien à une éventuelle candidature de Mamady Doumbouya