Guinée: fin de trois mois de grève dans le secteur de l’éducation

En Guinée, les cours ont repris lundi 14 janvier dans les écoles primaires et secondaires. Un accord met fin à plus de trois mois de grève. Parmi les principaux points négociés figurent une hausse des salaires, l'absence de poursuites contre les grévistes et la mise en place d'une commission chargée d’identifier les emplois fictifs dans les effectifs du ministère de l’Education. Mais Aboubacar Soumah, le secrétaire général du Syndicat des enseignants et chercheurs de Guinée, prévient que la grève n'est que suspendue.