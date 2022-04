Guinée: installation du « Cadre de concertation inclusif »

Dans la salle, il y avait de grands absents dont l’ex-parti au pouvoir, le RPG d’Alpha Condé, et la coalition du G58 de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré. Tous exigent que ce cadre de dialogue soit supervisé par un observateur international.



À défaut de répondre favorablement à cette requête, le Premier ministre Mohamed Béavogui laisse quand même la porte ouverte à leur participation : « Force est de constater que certains de ceux qui doivent prendre part à ces concertations ne sont pas là. Nous devons donc travailler à ce que ce cadre soit le plus inclusif possible et faire en sorte qu’ils nous rejoignent. »



Au-delà de l'absence remarquée des principales formations politiques, d'autres partis étaient présents, comme le PEDN de Lansana Kouyaté et le PADES d'Ousmane Kaba. Mohamed Béavogui s’en félicite: « Je remercie très sincèrement tous ceux qui sont présents. Cette présence est une preuve éloquente de votre engagement à dialoguer. Je demande à ceux qui ne sont pas encore autour de la table de nous rejoindre. »