Guinée: le bilan de l'incendie à Conakry passe à 23 morts et 241 blessés (gouvernement)

Le bilan de l'explosion et de l'incendie du principal dépôt de carburant de Guinée est passé de 18 à 23 morts ce jeudi 21 décembre 2023, a annoncé le gouvernement alors que des heurts ont opposé le même jour à Conakry les forces de sécurité à des groupes de jeunes réclamant de l'essence dans les stations-service. Le sinistre a provoqué «23 cas de décès» et 241 blessés, a indiqué le gouvernement dans un communiqué lu le jeudi soir à la télévision publique. Le précédant bilan avait fait état de 18 morts et plus de 212 blessés lors de l'explosion et l'incendie qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre-ville de Conakry.