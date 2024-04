Guinée: les confrontations avec Moussa Dadis Camara commencent au procès du 28-Septembre

« Le tribunal appelle M. Moussa Dadis Camara » Ils sont trois tout d’abord à venir à la barre. L’ex-président Dadis, mais aussi son ancien aide de camp, Toumba, en bazin bleu électrique, et puis le protégé des deux premiers à l’époque, Marcel Guilavogui.



« Avant de commencer, la confrontation ne veut pas dire que nous allons reprendre tous les débats entièrement. Le tribunal a choisi quelques personnes entre lesquelles il y aura une confrontation. Des points précis seront débattus. »



Les trois sont assis face au président du tribunal. Ce dernier dirige l’interrogatoire. Il veut savoir qui commandait le régiment et la garde présidentielle, soupçonnés d’avoir commis le massacre. Dadis accuse Toumba qui réplique.



Moussa Dadis Camara était à la tête de ces soldats, assure son ancien aide camp, Toumba. Marcel Guilavogui abonde dans son sens : « Je demande au président Dadis d'avoir du courage » Marcel et Toumba sont restés presque toute la journée à la barre, d’autres accusés les ont rejoints, Tiégboro, Blaise Goumou. Les deux premiers ont affiché leur unité, développant, en toute circonstance, des versions concordantes des faits.