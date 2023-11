Guinée: une vidéo de l'évasion de Moussa Dadis Camara et ses codétenus fuite sur internet

La vidéo semble avoir été tournée au sein même de la maison centrale puisqu'elle affiche les écrans qui diffusent les images d'une caméra de surveillance placée à l'entrée de la prison. La date du 4 novembre 2023 et l'heure 4h38 correspondent à la nuit de l'évasion présumée de Claude Pivi et ses codétenus.



La vidéo montre un homme de forte corpulence avancer tranquillement vers le portail de la prison avant de maîtriser le seul policier visible sur la vidéo et qui montait la garde, apparemment désarmé. Le suspect est vite rejoint par un premier groupe d'éléments en uniforme, armes à la main, qui mettent le policier face contre sol avant de fouiller son pick-up de fonction. Un second groupe apparait, sacs sur le dos et en tenue civile qu'ils troquent contre des uniformes de police.



Facilité déconcertante



La vidéo de cinq minutes montre surtout la facilité déconcertante avec laquelle le commando a pu entrer dans l'enceinte de la prison.



La veille, avant la diffusion de cette vidéo, sur la chaîne guinéenne Évasion TV, le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright détaillait les circonstances de l'évasion qui correspondent parfaitement aux images de la caméra de surveillance.



Il estime que toute l'opération était préparée avec la complicité du policier de la vidéo mais aussi des gardes pénitentiaires que le ministre accuse de « sabotage des caméras » de la prison. Il les accuse notamment d'avoir saboté 52 des 60 caméras de surveillance couvrant la maison centrale.