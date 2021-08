Guy Marius Sagna : "La leçon de ABC est de rester intransigeants pour notre Sénégal"

Si le déluge de témoignages sur ABC a montré quelque chose, c'est que la grande majorité des sénégalais qui ont connu ABC est assoiffée de gens comme ABC dans ce Sénégal. Le Sénégal a aussi fécondé ABC.

Amour de son pays.

Brillant.

Courageux et courtois.

Et pourtant, la lettre qui pour moi résume ce que les sénégalais garderont le plus de ABC ne se trouve ni dans son "A" ni dans son "B" ni dans son "C". Mais dans un "I" que nous tous avons vu en permanence dans la vie de ABC jusqu'à son dernier souffle. Droit comme un "i".

"I" comme "INTRANSIGEANT".



Qu'est-ce que être intransigeant ?

"Caractère de celui qui est intransigeant, de ce qui est intransigeant; attitude d'un esprit qui refuse toute concession sur le plan des principes. Intransigeance absolue, agressive, brutale, provocante; intransigeance fière, superbe; intransigeance logique, morale, sociale, spirituelle; muré dans son intransigeance."

Intransigeance qui lui a valu d'être mis au frigo. Menacés du frigo de l'administration, du frigo de la prison, ou d'autres frigos, la leçon de ABC est de rester intransigeants pour notre Sénégal.



En Afrique un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Au Sénégal, avec ABC, un Abécédaire de l'intransigeance vient de tirer sa révérence.

Que son âme repose en paix!

Que son intransigeance nous inspire!

Mes condoléances à sa famille.

Que Dieu l'accueille en son paradis.

GMS