Guy Marius Sagna :"La police m'a jeté à 50 km de Dakar dans la brousse en pleine nuit"

Plusieurs activistes ont dont Guy Marius Sagna ont été arrêtés mercredi après-midi au centre-ville de Dakar, lors d’une manifestation non autorisée contre le parrainage aux élections législatives de juillet. Libéré dans la nuit, Guy Marius a déclaré avoir été jeté dans la brousse en pleine nuit, à plus de 50 km de Dakar.



« La police sénégalaise m'a jeté à 50 km de Dakar dans la brousse en pleine nuit alors que le commissariat central après m'avoir fouillé en y entrant a noté et gardé mes 23.000 FCFA et les clés de ma maison. Mais en me jetant dans la brousse ils ne m'ont pas rendu mon argent ni les clés », a dit l’activiste.



« Autrement dit, la police voulait que je marche 50 km pour rentrer chez moi et arrivé chez moi que je dorme dans la rue. Jusqu'au moment où je vous parle ils ont encore les clés de ma maison et mon argent. Tout ce qu'on trouvera chez moi d'ici mille ans y aura été introduit par la police et Macky Sall », a-t-il ajouté.



Il a déclaré que certains parmi eux ont été jetés aux filaos de Guédiawaye, à Rufisque, à Bargny, à Tivaouane peulh, dans le péage, à Keur Massar…Selon l’activiste, ceci montre que la police a des « comportements voyous » qui ne justifient point que des citoyens aient « une haine de la police ».



« J'espère que le procureur de la République va ouvrir une enquête pour savoir qui est dans la police le donneur de ces ordres voyous. Il y a donc depuis un certain temps, un changement de méthodes et donc de doctrine de la police sénégalaise qui est devenue une voyoucratie », a-t-il soutenu.



L’activiste n’a pas mis tout le corps de la police dans le même sac. Il a soutenu que certains agents ont été tendres avec eux. « Pendant que ces policiers agissaient comme des voyous, d'autres agissaient avec nous comme des anges. Les premiers à nous avoir acheté de l'eau et à manger de leur propre poche ont été des policiers. J'aime les policiers sénégalais car ils nous ressemblent. Ils souffrent comme nous et certains refusent à l'intérieur de la police comme nous. Force et honneur à vous policiers insoumis, policiers qui respectez le peuple sénégalais votre chef suprême ».