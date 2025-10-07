Guy Marius Sagna adresse huit (08) questions écrites au gouvernement

Le député Guy Marius Sagna a adressé huit (08) questions écrites au gouvernement du Premier ministre, Ousmane Sonko. Il s'agit des questions écrites relatives à : la nomination d'un commissaire accusé de traitements inhumains et dégradants et d'actes de tortures. Dans un publication sur sa page Facebook, M. Sagna a dénoncé la nomination "d’un commissaire accusé de traitements inhumains et de tortures". Il a également alerté sur la situation des jeunes volontaires agricoles privés de matériel et d’indemnités, sur le non-paiement des heures supplémentaires des agents pénitentiaires, et sur les problèmes d’approvisionnement en eau à Dialang. Par ailleurs, il a interpellé le gouvernement concernant les 256 agents de santé laissés sans salaire et la non-application de la revalorisation salariale dans les collectivités territoriales de Ziguinchor et de Sédhiou.





Ndèye Khouredia Seck (stagiaire)

div id="taboola-below-article-thumbnails">