Guy Marius Sagna et Cie viennent de bénéficier d'un retour de parquet

Arrêtés le vendredi dernier, devant les grilles du palais de la République, suite à une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité, Guy Marius Sagna et Compagnie viennent de bénéficier d'un retour de parquet. Ils devront faire face au procureur mardi.



Les derniers chefs de prévention retenus contre eux sont: "Acte de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves et à jeter le discrédit sur les institutions politiques et leur fonctionnement; incitation à la révolte, attroupement ayant occasionné des troubles à l'ordre public, participation à une manifestation interdite, rébellion, violences et voies de fait sur des agents de la force publique".