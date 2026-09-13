L'IA d'Anthropic Claude a été utilisée pour des opérations d'influence dans plusieurs pays d'Afrique

Dans un rapport sur les usages malveillants de son propre agent IA que l'entreprise américaine vient de publier, celle-ci révèle qu'il a permis d'accélérer des campagnes de propagande ou de concevoir des plateformes de surveillance de masse dans plusieurs pays du continent africain. La RDC, la Centrafrique, le Kenya, le Soudan et le Mali sont notamment concernés.



Faux médias, propagande politique, campagnes clandestines ou surveillance de masse : Anthropic, l'entreprise américaine qui développe l'intelligence artificielle Claude, vient de publier un rapport sur les usages malveillants de son propre outil dans lequel plusieurs cas concernant le continent africain sont documentés. Cinq pays sont tout particulièrement concernés : la République démocratique du Congo (RDC), la Centrafrique, le Kenya, le Soudan et le Mali.



En RDC, Anthropic a recensé 318 articles diffusés par un réseau d’environ 70 faux sites d'actualités et amplifiés par plus de 250 comptes fictifs sur X dont les contenus soutenaient généralement la position du gouvernement congolais dans le cadre des tensions avec le Rwanda et des accords miniers régionaux. L’opération est attribuée à une agence de marketing numérique basée en France, LKM Company, mais ses clients n’ont pas été identifiés.



En Centrafrique, le rapport documente une opération russe pilotée depuis Bangui via la radio Lengo Songo qui relayait des contenus favorables au pouvoir centrafricain et à Wagner, en coordination avec les médias d'État russes RT et Sputnik.



Au Mali, Claude a permis de concevoir une plateforme pour surveiller 25 millions de cartes SIM

Alors qu'au Kenya, l’IA Claude a servi à fabriquer des séries de 50 messages favorables au pouvoir et hostiles à l’opposition, au Soudan, elle aurait été utilisée dans le cadre d'une opération attribuée à des responsables émiratis qui auraient notamment préparé de faux témoignages destinés à l’ONU.



Au Mali enfin, un consultant lié aux services de renseignement a utilisé Claude pour concevoir une plateforme de surveillance des télécommunications couvrant 25 millions de cartes SIM conçue pour contourner l'obligation d'ordonnance judiciaire.