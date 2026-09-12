Vélingara : une jeune mariée retrouvée morte à Sangharé, trois personnes en garde à vue

Selon la source , la victime aurait succombé à une grave blessure à la nuque, qui aurait entraîné une importante hémorragie. Les circonstances exactes de ce décès restent toutefois à élucider.

Dans le cadre de l’enquête ouverte par les éléments de la gendarmerie, trois personnes, dont le mari de la victime, sa coépouse et un ouvrier agricole, ont été interpellées. Elles ont été placées en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Vélingara pour les besoins de l’enquête.

À ce stade, leur implication dans le décès de Fatoumata Baldé n’est pas établie et aucune charge n’a été retenue contre elles. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles la jeune femme a trouvé la mort.

Le corps de la victime a été transféré à l’hôpital régional de Tambacounda où une autopsie doit être pratiquée. Les résultats de cet examen pourraient apporter des éléments déterminants pour orienter l’enquête et préciser les causes exactes du décès.

Dans le village de Sangharé, cette disparition brutale suscite une vive émotion et une profonde consternation.

Émoi et consternation dans le village de Sangharé, situé dans la commune de Saré Coly Sallé, département de Vélingara. Une jeune mariée, identifiée sous le nom de Fatoumata Baldé, a été retrouvée morte dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, a appris le correspondant local de Pressafrik.