Kaolack : le Président Bassirou Diomaye Faye à Médina Baye pour présenter les condoléances de la nation

Accompagné d'une forte délégation gouvernementale, le chef de l'État a été reçu par le khalife général de la Fayda Tidianiya, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, suite au décès de son frère cadet, Cheikh Mouhamadou Macky Niass, survenu le 31 août dernier au Maroc.



Arrivé sur les lieux peu avant 17 h 30, Bassirou Diomaye Faye a exprimé la solidarité de la nation envers la communauté religieuse. « Je suis venu aujourd’hui dans cette cité religieuse pour présenter au khalife général de la Fayda Tidianiya, en mon nom et au nom de tous les Sénégalais, mes condoléances les plus sincères suite au rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadou Macky Niass », a déclaré le président de la République, qui retient du défunt l'image d'un homme de Dieu et d'un serviteur dévoué de l'islam.



Au nom du khalife général, le porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Alioune Cissé, a salué la mémoire de l'illustre disparu.



Il a rappelé que Cheikh Mouhamadou Macky Niass était « un ambassadeur de la Fayda Tidianiya qui avait consacré sa vie à l’enseignement et à la transmission du savoir, conformément aux orientations de son père, Cheikh Ibrahima Niass ».

Pour rappel, ‎Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh Ibrahima Niass, est décédé le 31 août dernier au Maroc à l’âge de 83 ans, des suites d’une maladie.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est rendu ce samedi 12 septembre 2026 à Médina Baye à Kaolack (centre) pour présenter ses condoléances à la famille d'Ibrahima Niass.