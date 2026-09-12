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Mondial basket féminin 2026 : les États-Unis dominent l’Espagne et rejoignent la France en finale



Mondial basket féminin 2026 : les États-Unis dominent l’Espagne et rejoignent la France en finale
L'équipe de France a battu le pays hôte, l’Allemagne (86-64), ce samedi 12 septembre à Berlin, en demi-finale de la Coupe du monde de basket, se qualifiant pour la première finale de leur histoire dans la compétition. 
 
La France défiera ce dimanche à 18h00 GMT les États-Unis qui ont battu l’Espagne (76-66) dans l'autre demi-finale. 
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Moussa Ndongo

Samedi 12 Septembre 2026 - 21:56


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