Niger : Abdourahamane Tiani nomme de nouveaux responsables de l'armée

"Le ministère de la Défense nationale porte à la connaissance de l'opinion nationale que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Son Excellence le Général d'armée Abdourahamane Tiani a signé, ce jour vendredi 11 septembre 2026, quatre décrets portant nomination d'officiers généraux et d'un officier supérieur à des hautes fonctions au sein des forces armées nigériennes", a indiqué un communiqué du ministère de la Défense lu à la télévision publique.

Selon la même source, le général de brigade Sani Mamane Kiaou est nommé chef d'état-major général des forces armées nigériennes (FAN). Le général de brigade Abdourahmane Abou Zataka prend la tête de l'armée de terre, tandis que le général de brigade Ismael Sidi Omar est nommé au poste de chef d'état-major adjoint de l'armée de l'Air.

Quant au colonel-major Ibrahim Abderrazak Ben, il est nommé chef d'état-major adjoint de l’Armée de terre. Jusque-là chef d'état-major de l'armée de terre, le nouveau patron de l'armée nigérienne Sani Mamane Kiaou remplace le général de division Moussa Salaou Barmou, un des membres influents du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), l'organe militaire qui a pris le pouvoir suite au coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger.

Aucune raison officielle n'a été donnée sur la décision du président Abdourahamane Tiani d'opérer ces changements à la tête des forces armées nigériennes.

Toutefois, cette décision intervient quelques jours après le "mouvement d'humeur" d'un groupe de militaires qui a secoué la capitale nigérienne Niamey dans la nuit du 28 au 29 août dernier. Des tirs à l'arme lourde avaient été étendus près de l'aéroport et à d'autres endroits stratégiques, dont les abords de la présidence et de la télévision nationale.

Peu avant sa nomination, le nouveau chef d'état-major a effectué une tournée "d'information et de sensibilisation" dans les différentes zones de défense du pays sur ces événements. Selon la télévision nationale qui a couvert cette tournée, le général Mamane Sani Kiaou a appelé les forces de défense et de sécurité à plus de cohésion.

Le président nigérien Abdourahamane Tiani a procédé, vendredi, à de nouvelles nominations à la tête des forces armées nigériennes, quelques jours après un "mouvement d'humeur" d'un groupe de militaires qui a secoué la capitale nigérienne Niamey.