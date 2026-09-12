Éducation : le numérique au cœur de la modernisation de la gestion scolaire

La gestion des élèves, le suivi pédagogique, les échanges avec les familles et certaines opérations administratives pourraient progressivement être regroupés sur une même plateforme numérique avec le lancement de NELVIA, présenté ce samedi à Thiès. Le dispositif vise à répondre à la dispersion des informations scolaires entre registres, fichiers, applications et différents canaux de communication.



Pour les familles, l'intérêt d'un tel dispositif réside notamment dans la possibilité de disposer d'un cadre plus structuré pour le suivi de la scolarité. Le regroupement des informations peut également faciliter les échanges avec les établissements et permettre un accès plus organisé aux documents et aux données concernant les élèves, selon les modalités retenues par chaque établissement.



Du côté des établissements, la centralisation des données concerne plusieurs domaines de la vie scolaire : inscriptions et gestion des élèves, suivi pédagogique, finances, documents administratifs et communication avec les familles. L'enjeu est notamment de réduire la multiplication des supports utilisés pour conserver et transmettre les informations.



Cette évolution pourrait également intéresser les personnels administratifs et pédagogiques, confrontés quotidiennement à la gestion de volumes importants de données et de documents. La centralisation vise à faciliter leur traitement et leur consultation, tout en maintenant les responsabilités propres aux différents acteurs de l'école.



Le lancement de NELVIA intervient alors que la transformation numérique constitue un enjeu croissant pour les services publics et privés au Sénégal, notamment dans le secteur de l'éducation. Son utilisation dans les établissements publics devra toutefois s'inscrire dans le cadre défini par les autorités compétentes, notamment en matière d'autorisation, de gouvernance et de gestion des données scolaires.