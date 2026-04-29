Bambey : Un agent de la DER/FJ tente de se suicider après une remontrance d'Aïda Mbodj

Un drame a été évité de justesse ce mercredi 29 avril 2026 à l'antenne de la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) de Bambey. Ousmane Ndiaye, chargé de la formation au sein de l'institution, a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant dans un puits situé à proximité des bureaux. La victime a pu être extraite des eaux saine et sauve avant d'être évacuée en urgence vers l'hôpital de la localité.







Ce geste désespéré intervient au lendemain d'une visite de l'administratrice générale de la DER/FJ, Aïda Mbodj, dans la zone. Selon Seneweb, l'agent aurait très mal vécu une vive remontrance publique de la directrice générale lors de sa tournée. Cette dernière lui aurait reproché un défaut de résultats concernant les missions de formation dont il a la charge. Profondément affecté par ce qu'il a perçu comme une humiliation devant ses collègues, l'employé a choisi de commettre l'irréparable.







Ousmane Ndiaye n'est pas un inconnu pour l'administratrice générale. Résident de la commune de Baba Garage, il est présenté comme un militant de longue date d'Aïda Mbodj. Ce lien de proximité politique et personnelle semble avoir accentué le choc psychologique ressenti par l'agent à la suite des critiques formulées par sa hiérarchie. L'incident a jeté un froid au sein de l'antenne régionale où le climat social est décrit comme particulièrement lourd depuis les faits.







Le chargé de formation est actuellement sous surveillance médicale à l'hôpital de Bambey. Si ses jours ne sont pas en danger, cet incident pose la question du management au sein de la DER/FJ et de l'impact des pressions liées aux résultats sur les agents de terrain. Pour l'heure, la direction générale de l'institution n'a pas encore communiqué officiellement sur cet événement tragique qui secoue les services de l'entreprenariat rapide dans la région de Diourbel.

