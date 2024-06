Habib Diarra sur le décès de Mademba Sock : « toute sa vie, il s'est battu pour les travailleurs du Sénégal »

Le décès de Mademba Sock, décrit comme généreux et profondément engagé dans la cause syndicale, est une grande perte pour le monde du syndicalisme. Habib Diarra, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité (SUTELEC), a partagé un témoignage émouvant sur le défunt secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS).



« Nous avons appris avec tristesse et une très grande consternation du rappel à Dieu de notre défunt camarade secrétaire général Mademba Sock qui est une figure emblématique du mouvement syndical national et international qui a écrit de belles pages sur l'histoire syndicale du Sénégal », a dit le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité (SUTELEC).



Habib Diarra décrit Mademba Sock comme une figure emblématique de la lutte pour les droits des travailleurs.



« C'est un militant engagé. C'est un homme de qualité de vertus. Toute sa vie, il s'est battu pour tous les travailleurs du Sénégal et en particulier pour les travailleurs du secteur de l'électricité de la santé de La Poste majoritairement. La grève qu'il a menée en 1998 en solidarité avec la santé, c'est ce qui lui a valu l'emprisonnement avec d'autres camarades. Donc c'est à cause du mouvement syndical qu'il a fait la prison. C'est une personne d'une probité morale extraordinaire. C'est une personne qui s'est battue pour tous les autres. Et cette bataille-là qu'il a continuée lors de cette maladie », a témoigné le syndicaliste.