Hadj 2025 : l’ascension au mont Arafat, sommet spirituel du pèlerinage

Après avoir passé une journée à Mina, symbolisant le début du Hadj, les pèlerins sénégalais et ceux venus des quatre coins du monde ont convergé vers le Mont Arafat situé à une vingtaine de kilomètres de la Mecque. C’est ici que se déroule l’un des moments les plus sacrés du Hadj.



C’est une journée de prière, de recueillement et d’imploration. Dès les premières heures du matin, les pèlerins, vêtus de l’ihram, vêtement blanc symbolisant la pureté et l’égalité devant Dieu, ont pris d’assaut le Mont Arafa.



C’est sur cette colline que le Prophète Mohamed a prononcé son célèbre sermon d’adieu lors de son dernier pèlerinage.