Haïti : 16 morts dans l'explosion d'un camion-citerne

Seize personnes ont été tuées samedi, et une quarantaine d'autres blessées, dans l'explosion d'un camion-citerne en Haïti, a annoncé à l'AFP Fidel Nicolas, responsable de la Protection civile dans la région des Nippes (sud-ouest).



La détonation s'est produite, selon des témoins, alors que les victimes tentaient de collecter du carburant qui s'écoulait du camion-citerne, objet d'un accident dans l'arrondissement de Miragoâne, dans le sud-ouest du pays. Seize personnes ont été tuées, et une quarantaine d'autres blessées, selon la Protection civile haïtienne.



Selon des médias du pays, le bilan serait plus important.



Les blessés ont été transportés vers l'hôpital Sainte Thérèse de Miragoâne en attendant d'être évacués vers d'autres établissements voisins, a précisé Fidel Nicolas. Les secours sur place, sont débordés.



Miragoâne est une ville portuaire située à une centaine de kilomètres de Port-au-Prince.



Le premier ministre par intérim, Garry Conille, a convoqué une réunion d'urgence à la suite de ce drame, a indiqué à l'AFP Emmanuel Pierre, responsable national de la Protection civile.



Des dispositions ont été adoptées pour évacuer les blessés graves vers d'autres centres hospitaliers dans la région, a ajouté ce responsable.



Ce n'est pas le premier accident de la sorte dans le pays. En décembre 2021, à Cap Haïtien, le chauffeur d'un camion-citerne en voulant éviter une collision avec un taxi-moto, avait alors perdu le contrôle de son véhicule, qui s’était renversé. Là encore, des habitants en avaient profité pour récupérer du carburant avec des récipients de fortune. L'explosion du camion-citerne avait fait 90 morts.