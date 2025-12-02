Haïti : le désarroi à Pont-Sondé face à la violence des gangs

En Haïti, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Saint-Marc et ont pris d'assaut la mairie pour demander la protection des autorités contre la violence des gangs. Des gangs lourdement armés ont attaqué le centre d'Haïti le week-end dernier, tuant des hommes, des femmes et des enfants, incendiant des maisons et forçant les survivants à fuir.



La police a lancé des appels urgents pour avoir des renforts, affirmant que 50 % de la région de l'Artibonite était tombée sous le contrôle des gangs après des attaques à grande échelle contre des villes telles que Bercy et Pont-Sondé.



La majeure partie des forces de police haïtiennes et des officiers kenyans qui mènent une mission soutenue par l'ONU pour aider à repousser les gangs sont basés dans la capitale, Port-au-Prince, qui est elle-même largement contrôlée par les gangs.



Guerby Simeus, un responsable de Pont-Sondé, a déclaré lundi par téléphone à AP qu'une douzaine de personnes avaient perdu la vie, dont une mère et son enfant ainsi qu'un employé du gouvernement local.



"Les gangs sont toujours à Pont-Sondé", a-t-il déclaré, soulignant qu'aucune renfort policier supplémentaire n'était arrivé.



De nombreux survivants ont fui vers la ville côtière de Saint-Marc, où des centaines de personnes en colère ont exigé lundi que le gouvernement prenne des mesures contre les gangs qui ont attaqué à plusieurs reprises la région centrale d'Haïti.



"Donnez-moi des armes ! Je vais combattre les gangs", a déclaré René Charles, qui a survécu à l'attaque. "Nous devons nous soulever et nous battre !"



Les attaques ont commencé vendredi soir et se sont poursuivies samedi soir, les membres des gangs les diffusant en direct sur les réseaux sociaux.



Ces attaques ont été attribuées au gang Gran Grif, qui opère dans la région et qui est à l'origine d'une attaque à Pont-Sondé en octobre 2024, qui a fait au moins 100 morts, l'un des plus grands massacres de l'histoire récente d'Haïti.



La police haïtienne pointée du doigt

Chalesma Jean Marcos est un militant politique de Saint-Marc. Il a déclaré que la police et les autres autorités avaient été alertées de l'intensification des activités des gangs dans la région.



"Depuis lundi, une alerte a été lancée concernant Pont-Sondé, une zone où les bandits de Savien ont déclaré qu'ils allaient nous attaquer pour prendre le contrôle du territoire de Pont-Sondé. Ils se dirigeront ensuite vers Saint-Marc. Nous avons mené toutes les campagnes de sensibilisation nécessaires auprès de toutes les personnes concernées, y compris le maire, le ministre, le chef de la police et tous les autresé, a-t-il indiqué.



La police ne s'est pas exprimé au sujet des reproches des habitants.



Gran Grif est considéré comme l'un des gangs les plus brutaux d'Haïti. Son chef, Luckson Elan, a récemment été sanctionné par le Conseil de sécurité des Nations unies et le gouvernement américain. Prophane Victor, un ancien législateur accusé par les Nations unies d'avoir armé des jeunes hommes dans la région de l'Artibonite, a également été sanctionné.



L'ONU a déclaré que les meurtres ont considérablement augmenté cette année dans les départements de l'Artibonite et du Centre en Haïti, avec 1 303 victimes signalées entre janvier et août, contre 419 pendant la même période en 2024.



"Ces attaques mettent en évidence la capacité des gangs à consolider leur contrôle dans un corridor s'étendant du Centre à l'Artibonite, malgré une présence policière limitée et des contraintes logistiques", indique un récent rapport de l'ONU.



Fritz Alphonse Jean, membre du conseil présidentiel de transition haïtien qui a été sanctionné par les États-Unis le mois dernier et qui cherche à évincer l'actuel Premier ministre, a condamné les dernières attaques.



"Le sang continue de couler, des vies et des biens continuent d'être perdus face à un gouvernement qui est incapable de résoudre les problèmes de la population depuis plus d'un an", a-t-il écrit sur X.

