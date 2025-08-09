Réseau social
Haïti nomme un nouveau directeur général de la police nationale après des tensions avec le gouvernement

En Haïti, un nouveau changement a été opéré au sein de la police nationale. Normil Rameau a été mis à pied à la tête de l’institution policière vendredi 8 août, étant remplacé par l’inspecteur général Jonas Vladimir Paraison, ancien responsable de l'Unité de sécurité du palais national. Le nouveau directeur général de la police nationale d’Haïti a été installé dans ses nouvelles fonctions à la villa d’Accueil, en présence des membres du gouvernement et des membres du Conseil présidentiel de transition.



Cette décision a été prise 24 heures seulement après l’installation de Laurent Saint-Cyr comme nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Officiellement, aucune explication n'a été avancée sur les causes de la révocation de Normil Rameau. Mais, en coulisses, les tensions entre la Primature et l’ex-directeur général de la police nationale d’Haïti (PNH) étaient connues de tous.
 
Les désaccords s’étaient accumulés, jusqu’à pousser le chef du gouvernement Alix Didier Fils-Aimé à réclamer ouvertement son départ. Pourtant, au sein même du Conseil présidentiel de transition, des voix influentes avaient pris fait et cause pour Rameau Normil, tentant de freiner la décision.
 
Mais avec l’arrivée de Laurent Saint-Cyr à la tête, c’est désormais chose faite : Normil Rameau a été mis sur la touche. Son remplaçant est Jonas Vladimir Paraison. Il est l’ancien responsable de l'Unité de sécurité du palais national (USGPN).
 
Le nouveau directeur général prend les commandes à un moment où la population ne sait plus à quel saint se vouer, face à des gangs armés qui continuent de semer la terreur. Cela dans la capitale comme dans plusieurs villes de province.
RFI

Samedi 9 Août 2025 - 18:05


