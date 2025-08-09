Haïti nomme un nouveau directeur général de la police nationale après des tensions avec le gouvernement

En Haïti, un nouveau changement a été opéré au sein de la police nationale. Normil Rameau a été mis à pied à la tête de l’institution policière vendredi 8 août, étant remplacé par l’inspecteur général Jonas Vladimir Paraison, ancien responsable de l'Unité de sécurité du palais national. Le nouveau directeur général de la police nationale d’Haïti a été installé dans ses nouvelles fonctions à la villa d’Accueil, en présence des membres du gouvernement et des membres du Conseil présidentiel de transition.

RFI

