Protection sociale : plaidoyer pour la ratification du protocole de la Charte africaine à l'Assemblée nationale

Une délégation de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique) a été reçue, lundi 8 décembre par la Commission des lois de l’Assemblée nationale. Au cœur des échanges, l'urgence de ratifier le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme relatif à la protection sociale.



La rencontre portait sur le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Véritable pilier pour l’avenir du continent, ce texte vise à garantir un socle de protection sociale robuste et pérenne.



Devant les parlementaires, les délégués syndicaux ont exposé les trois axes majeurs de ce protocole dont la portée intégrale de la protection pour tous les citoyens, le financement endogène, pour ne plus dépendre exclusivement de l'aide extérieure et le lien direct entre protection sociale, développement économique et stabilité sociale.



« L'enjeu est de taille, offrir aux travailleurs et à l’ensemble des Sénégalais un cadre juridique protecteur. La délégation a ainsi plaidé pour une ratification rapide par l’État du Sénégal, une demande accueillie favorablement par les membres de la Commission. Ces derniers se sont engagés à saisir les autorités compétentes pour accélérer le processus », lit-on sur le compte X de l’Assemblée nationale.



Les deux parties ont convenu d'organiser prochainement des ateliers de travail afin d'accompagner techniquement chaque étape menant à la ratification de ce texte crucial.