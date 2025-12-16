JOJ-Dakar 2026 : Diomaye Faye constate «la nécessité d’accélérer les travaux» d’infrastructures

A onze (11) mois des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus à Dakar, le Président Diomaye Faye dit avoir constaté ce mardi «la nécessité d’accélérer les travaux» des infrastructures. Il a tenu ces propos, au cours d’un Conseil présidentiel ayant réuni tous les acteurs impliqués dans l’organisation de l’événement.



Le chef de l'Etat a affirmé que lors de sa visite du dimanche 02 novembre 2025 au niveau de certaines infrastructures devant accueillir les JOJ, il a constaté «l’impérieuse nécessité de renforcer la vitesse d’exécution des travaux».



Tout en signifiant l’«importance primordiale» qu’il accorde à l’organisation des JOJ, le Président Diomaye a invité tous les acteurs concernés à œuvrer pour un «système de monitoring général de l’organisation ainsi que le dispositif de suivi et de compte-rendu du gouvernement afin d’asseoir un pilotage resserré et pragmatique des JOJ dont le succès s’impose en impératif national».



Cette réunion, considérée comme une «évaluation à mi-préparatif et de l’organisation » des JOJ, s’est tenue en présence du chef du gouvernement, Ousmane Sonko, des ministres et du maire de Dakar.



Pour rappel, les JOJ se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026.