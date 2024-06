Haïti: un gouvernement de quatorze ministres, dont quatre femmes, pour rétablir la sécurité dans le pays

Certains connus

D'autres moins

Il y a quatorze ministres dont quatre femmes pour mener les rênes de dix-huit ministères. Certains portent donc une double casquette, comme le Premier ministre Garry Conille, également en charge de l’Intérieur et des Collectivités territoriales. La représentante d’ Haïti à l’Unesco, Dominique Dupuy, prend quant à elle la tête du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, ainsi que celui des Haïtiens vivant à l’étranger. Ketleen Florestal enfin, passée par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, récupère le portefeuille de l’Économie et de finances ainsi que le ministère de la Planification et de la Coopération externe.Parmi les membres de l’exécutif, certains sont déjà connus du grand public. Il s'agit du nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Carlos Hercule, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince et ex vice-président du Conseil électoral provisoire. Le ministre des Affaires sociales et du Travail est Georges Wilbert Franck, syndicaliste. Et Antoine Augustin, professeur, devient le ministre de l'Éducation nationale et de la Communication.Mais il faut aussi compter sur des figures moins connues : Marie Françoise Suzan, nommée au ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes. Niola Lynn Sarah Devalis, de côté, est nommée à la Jeunesse, aux Sports et à l’Action civique. La nomination de ces personnalités est saluée par certains acteurs et des citoyens mais ils attendent que le nouveau gouvernement prenne des dispositions pour rétablir la sécurité dans le pays, miné par la violence des gangs.