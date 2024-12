Haïti: un lieutenant du chef de gang «Barbecue» abattu par la police à Port-au-Prince

Kendy, alias « Jeff Mafia », a été abattu ce dimanche 15 décembre lors d’un affrontement avec les forces de l’ordre au bas de Delmas à Port-au-Prince. L’information a été confirmée par Lionel Lazarre, porte-parole adjoint de la Police nationale d’Haïti (PNH), qui a fait savoir que les policiers ont également neutralisé plusieurs autres membres du gang de Jimmy Chérizier, connu sous le surnom de « Barbecue ».



C’est un gros coup que la police nationale a asséné à la coalition « Viv Ansanm ». « Barbecue » est désormais privé de l'un de ses plus importants soldats. Le nommé Kendy, dit « Jeff Mafia », a été tué par balle dans la matinée du dimanche 15 décembre 2024, au terme de violents affrontements entre les membres de gangs et la Police Nationale d'Haiti.



« Dans le cadre des opérations menées par la police dans les zones de Bas-Delmas et de Fort National, plusieurs bandits ont été tués, parmi eux Kendy, alias Jeff Mafia. Il a trouvé la mort avec plusieurs autres membres du gang lors d’affrontements avec les forces de l’ordre », a déclaré le porte-parole adjoint de la police, Lionel Lazare.



Jeff Mafia a été présenté comme le numéro deux de la bande de Jimmy Chérizier, alias « Barbecue ». Quelques heures après sa mort, sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, une photo du malfrat, ensanglanté, a été partagée.



Il était aux environs de 4 heures du matin quand la coalition criminelle « Viv Ansanm » a lancé une attaque coordonnée contre plusieurs quartiers de la capitale, dont Bas Delmas, Nazon, Avenue Poupelard, Poste-Machand. Des blessés ont recensés, plusieurs maisons ont été aussi incendiées.



Selon le porte-parole, la police a décrété la permanence de ses opérations contre les gangs armés en vue de faire revenir le calme dans la capitale. « La police continuera de mener des opérations et d’intervenir afin de contrer les bandits armés et de les empêcher d’atteindre leurs objectifs », a affirmé Lionel Lazare.



La mort de « Jeff Mafia » porte un coup dur à la bande à « Barbecue », mais la guerre contre les gangs est loin d’être terminée. La population, quant à elle, attend des résultats concrets pour retrouver un semblant de paix dans la capitale.