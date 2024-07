Hajj 2024 : un bilan jugé satisfaisant malgré les couacs notés au départ

Dans l'ensemble le Hajj 2024 s'est bien déroulé. C'est du moins l'affirmation des services dédiés du ministère des infrastructures de transports terrestres et aériens (MITTA). Qui dans une note parvenue à PressAfrik s'est félicité du bon déroulement de l'édition 2024. "Le ministre El Malick Ndiaye et ses équipes, en collaboration avec le Ministre en charge des Affaires étrangères et ses équipes, ont réussi à surmonter les défis logistiques", lit-on sur la note.



En sus, le document met en exergue les bons points du pèlerinage de cette année. "La bonne note de cette année est la réduction de 5 jours de la durée de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite, permettant ainsi de leur faire gagner du temps, et de leur épargner plus de fatigue et de dépenses supplémentaires en nourriture et en hébergement" a-t-on mentionné.



Pour l'heure, le bilan de l'édition 2024 n'est pas encore établi. Mais l'on se réjoui déjà de l'organisation et du déroulement du Hajj, du côté des pèlerins.



Après avoir relevé le défi du Hajj 2024, les différents services en charge des pèlerinages catholiques s'attèlent déjà à l'organisation du voyage, prévu du 24 août au 15 septembre 2024. A cet effet, le Comité Interdiocésain des Pèlerinages Catholiques du Sénégalais (CINPEC) a déjà pris langue avec le MITTA qui l'a rassuré des dispositions prises.