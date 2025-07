Grande muraille verte : un projet à 87,75 milliards pour restaurer 1,4 million d’hectares

Porté par une vision panafricaine, le projet de la Grande muraille verte franchit une étape avec la signature de l’accord du projet Suraggwa entre le Sénégal et la FAO. Doté d’un financement global de 87,75 milliards de francs CFA, ce programme vise à restaurer 1,4 million d’hectares de terres dégradées, à réduire 65 millions de tonnes de CO₂ et à améliorer durablement les conditions de vie de 1,9 million de personnes, notamment des femmes et des jeunes.



Pour le Sénégal, plus de 80 000 hectares seront réhabilités. Le projet contribuera à créer des emplois verts, à renforcer la sécurité alimentaire, à développer des chaînes de valeur durables et à appuyer l’Agence sénégalaise de la reforestation (ASERGMV), informe Le Quotidien. D’une portée régionale, la Grande muraille verte s’étend sur 8 000 km, de Dakar à Djibouti, et mobilise 20 pays africains. Environ 15 000 groupes communautaires sont engagés, avec une participation féminine d’au moins 30 %. Le financement dépasse les 25 millions de dollars, dont 12 millions en cofinancement par le Sénégal.



Dans un contexte marqué par la déforestation, les sécheresses et l’insécurité alimentaire, ce projet apparaît comme une réponse durable aux effets du changement climatique dans le Sahel.