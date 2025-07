Barque Canada était autrefois un récif corallien à l'état presque naturel, très étroit, d'environ 30 kilomètres de long, et largement immergé. Un endroit sans la moindre histoire, encore il y a peu. Demain, ce sera une plateforme vietnamienne particulièrement stratégique, et donc potentiellement militaire, dépassant le niveau de la mer, même à marée haute, abritant non seulement des infrastructures portuaires, mais aussi un aérodrome de plus de 4,3 kilomètres.



Depuis quelques temps, les « acres » gagnées sur l'eau dans cet endroit précis, selon une vieille unité de mesure d'origine normande et qui reste utilisée de nos jours chez les Anglo-Saxons (environ 0,4 hectare et 4 047 m²), se comptent par centaines, faisant actuellement de cet avant-poste vietnamien l'un des trois ou quatre plus importants de l'ensemble de l'archipel des îles Spratleys, revendiqué tout ou partie par le Vietnam, la Chine, ainsi que par Taïwan, les Philippines, la Malaisie ou encore le sultanat de Brunei.



Et si le cas de Barque Canada est unique en son genre côté vietnamien, il n'est que le « bambou » cachant la forêt en mer de Chine méridionale. Certes, avec la transformation des récifs de Fiery Cross, Subi et Mischief, notamment, la Chine avait impressionné le monde entier. Sauf qu'aujourd'hui, à ses côtés dans le top dix des plus importants avant-postes artificiels de la région, le Vietnam est représenté cinq fois.



Les derniers grands travaux du Parti communiste vietnamien à Corwallis South Reef semblent terminés, tandis qu'à Namyit Island ou Sand Cay, cela pourrait bientôt être le cas. Des activités massives sont rapportées du côté de Discovery Great, de South, de Ladd et, bien entendu, de l'élément-clé de Barque Canada. Dans des zones comme Grierson, au cours des années 2010, seules une poignée d'acres avaient été remblayées. Le projet a donc changé d'échelle menés par Pékin dans un grand bruit.



Ainsi, alors que dans la décennie précédente, les acres gagnées par le Vietnam sur l'eau se comptaient en poignées de dizaines, rien qu'entre novembre 2023 et juin 2024, Hanoï a créé « 692 acres de terres sur un total de dix sites, contre 404 déjà créées au cours des onze premiers mois de 2023 et 342 acres en 2022 ». Puis, jusqu'en mars 2025, 641 acres ont encore émergé. Au final : environ 3 320 acres côté vietnamien (13,4 km2) selon les dernières données disponibles, contre 4 650 côté chinois (18,8 km2).