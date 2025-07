Affaire Dermond Oil : la demande provisoire de Khadim Ba reste rejetée

Khadim Ba, patron de Locafrique et de Dermond Oil, reste en détention. Selon le journal Libération, sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée par le juge du premier cabinet financier, qui a suivi l’avis défavorable du parquet. L’homme d’affaires est incarcéré depuis le 4 octobre dernier. Il est poursuivi pour « importation sans déclaration de 63,052 milliards de FCFA, défaut de rapatriement de 44,601 milliards et escroquerie portant sur des deniers publics du même montant. »





Devant le juge, Khadim Ba a nié toute implication directe. Il affirme ne pas être « importateur, ni transitaire, encore moins une banque ». À l’en croire, le dossier viserait la Société africaine de raffinage (SAR) et non Dermond Oil, sa propre entreprise. Il s’appuie par ailleurs sur une expertise qu’il juge « très favorable » pour appuyer sa défense.





Pour l’instant, la procédure suit son cours devant la justice sénégalaise.