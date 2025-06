Hajj 2025 : des pèlerins sénégalais, «laissés en rade » à la Mecque, accusent la Délégation générale

Une semaine après la fin du Hajj 2025, des centaines de pèlerins sénégalais, errent toujours à la Mecque. Dans une vidéos devenue virale sur les réseaux sociaux, ces pèlerins sénégalais s’indignent et dénoncent un abandon de la part de la Délégation générale au pèlerinage (DGP), alors que leurs bagages ont déjà été embarqués pour le Sénégal.



« Ils ont pris nos valises, nos billets, tout. On ne voit personne, nos familles sont préoccupées », s’indigne une femme dans la vidéo largement partagée. La dame a renchérie en wolof : « Nous sommes les principaux responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui parce que nous avons sanctionné des hommes qui connaissent l'Etat pour élire des incapables à la tête du pays. Et voilà les conséquences, ils nous ont laissés en rade. C'est pourquoi je conseille à ceux qui auront la chance de faire le Hajj l'année prochaine de s'inscrire dans le privé et ne pas aller dans le quota de l'Etat », a-t-elle fustigé.



« Ils accusent les Saoudiens d'avoir reprogrammé notre vol, mais c'est eux les principaux responsables parce qu'ils ont remis les listes aux autorités saoudiennes en choisissant ceux qu'ils veulent qu'ils rentrent les premiers. Comme à l'aller, ils devaient respecter le calendrier des vols de retour, mais ils ont fait du favoritisme », a dénoncé un homme vêtu d’un kaftan vert, brassard rouge autour du cou.



Par ailleurs, le Général Mamadou Gaye, délégué général au pèlerinage (DGP) a fait savoir que contrairement à ce qui se dit sur la vidéo, Air Sénégal avait anticipé sur le planning des vols de retour qui était initialement prévu dans la période du 13 juin au 16 juin. Maintenant, Air Sénégal, dans un souci de rapprocher le retour des pèlerins, a programmé les vols à compter du 11 juin au lieu du 13 juin. Et à ce jour (hier soir), « nous avons 14 vols qui ont déjà été acheminés à Dakar ». Toutefois, a-t-il informé, deux vols (le vol numéro 4 et le vol numéro 5) ont été reprogrammés à la date du 18 et du 19 juin par les autorités de l'aviation civile saoudienne. Donc, c'est quelque chose qui a échappé à Air Sénégal et à la Délégation générale (Dgp). C'est une contrainte technique qui fait que les passagers qui étaient programmés dans ces vols 4 et 5 ont même déjà été enregistrés sur ces vols. « C'est un problème technique et je comprends un peu les pèlerins », a-t-il indiqué.