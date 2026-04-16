Hajj 2026 : Le Sénégal programme 29 vols pour transporter 12 860 pèlerins dès le 8 mai

Le compte à rebours est lancé pour les futurs pèlerins sénégalais. Le Sénégal amorce la phase logistique du Hajj 2026 avec un premier vol prévu le 8 mai prochain. Au total, le dispositif prévoit un ballet aérien de 29 rotations pour assurer le transport des 12 860 pèlerins inscrits cette année, répartis entre le quota de l'État et celui des voyagistes privés.



​



Cette planification, dévoilée à trois semaines du début des opérations, s'inscrit dans une volonté de fluidifier le passage des fidèles à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Les autorités en charge de l'organisation assurent que l'ensemble du dispositif logistique et médical est prêt pour garantir un séjour conforme aux attentes, malgré les défis liés à la gestion d'un tel flux de voyageurs sur une période courte.







Sur le plan de la sûreté, l'État se veut rassurant. Bien que le contexte régional actuel soit marqué par certaines tensions, les services compétents affirment que la situation est sous contrôle. Un protocole sécuritaire rigoureux a été mis en place pour encadrer les départs et les retours, afin de permettre aux pèlerins d'accomplir leur cinquième pilier de l'Islam dans la sérénité.







L'organisation de l'édition 2026 mise sur une anticipation accrue des formalités administratives et une meilleure coordination avec les autorités saoudiennes. L'objectif affiché par le Gouvernement est d'éviter les désagréments logistiques notés par le passé et de stabiliser le coût du pèlerinage pour les citoyens.

