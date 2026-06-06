Mozambique: l'évêque de Quelimane Mgr Osório Citora assassiné à son domicile

Mgr Osório Citora Afonso, évêque du diocèse de Quelimane, a été retrouvé mort ce samedi 6 juin au matin, à son domicile épiscopal de Quelimane. L’évêque a été tué par balles, dont une l'a atteint à la poitrine.



Le crime a été perpétré par des hommes non identifiés à l'aide d'une arme de type AKM. Le porte-parole du Service national d'enquêtes criminelles (SERNIC), Maximino Amílcar, a déclaré que l'assassinat de l'évêque du diocèse de Quelimane faisait déjà l'objet d'une enquête, rapporte le correspondant de la rédaction de RFI en langue portugaise, Orfeu Lisboa.



« Nous avons été informés du crime tôt ce matin : un corps sans vie avait été retrouvé sur les lieux. La balle a touché la poitrine, probablement le cœur. C'est ce que nous avons pu établir lors des premières constatations sur place », a indiqué Maximino Amílcar.



Le SERNIC a également précisé que les individus avaient escaladé le mur d'enceinte pour accéder à la résidence de l'évêque. « Ils ont vandalisé la clôture électrique. Étrangement, nous ignorons si elle fonctionnait, mais nous savons qu'elle était hors service depuis deux mois. Cela leur a facilité l'accès, ce qui laisse supposer qu'ils étaient déjà au courant de la panne de la clôture électrique depuis deux mois. Ils ont ainsi pu escalader le mur, vandaliser la clôture et pénétrer dans la propriété par ce passage », a expliqué le porte-parole du SERNIC.



« Perte irréparable pour la société mozambicaine »



Le président mozambicain Daniel Chapo a exprimé, dans un communiqué, sa « profonde tristesse et son désarroi » face au décès de Mgr Osório Citora Afonso, le qualifiant de « perte irréparable pour la société mozambicaine en général, et pour la communauté chrétienne en particulier ».



Le chef de l'opposition, Venâncio Mondlane, a également déploré la disparition de l'évêque de Quelimane. « La perte tragique d'une voix aussi importante pour l'Église catholique et pour la société mozambicaine constitue un coup dur porté aux valeurs de paix, de réconciliation et de dialogue dans notre pays », a écrit le président d'Anamola sur les réseaux sociaux.



Membre de l'Institut missionnaire Consolata, Mgr Citora était secrétaire de la Conférence épiscopale du Mozambique, évêque de Quelimane depuis août 2025 et, depuis avril de cette année, a été nommé par le pape Léon XIV, administrateur apostolique intérimaire de l'archidiocèse de Beira, souligne Vatican News.