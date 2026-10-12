Hajj 2027 : la DGP met en garde les agences privées non agréées

La Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l’islam (DGP) alerte sur les activités de certaines agences privées non agréées pour l’organisation du Hajj 2027. Dans un communiqué publié ce lundi 12 octobre, elle dénonce la diffusion de publicités destinées à enrôler des pèlerins et appelle les structures concernées à y mettre fin.



Selon la DGP, certaines agences privées ne disposant pas d’agrément pour l’organisation du pèlerinage de 2027 diffusent, dans les médias et sur les réseaux sociaux, des « messages publicitaires » visant à enrôler des pèlerins de manière indue.



Face à cette situation, la délégation demande aux structures concernées de « s’abstenir, sans délai », de publier des annonces relatives à l’organisation du pèlerinage.



La DGP rappelle aux candidats au pèlerinage que seules les agences privées ayant obtenu son agrément et figurant sur la liste officiellement communiquée au public sont autorisées à convoyer des pèlerins aux Lieux saints de l’islam pour l’édition 2027 du Hajj.



La délégation prévient également qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les personnes ou structures qui ne respecteraient pas cette disposition.



Cette mesure s’inscrit dans le cadre du cahier des charges régissant l’organisation du pèlerinage.

