Ouakam, Ouest Foire, Cité SIPRES : la SEN’EAU annonce des perturbations du 13 au 17 octobre 2026

Des travaux d’entretien préventif sur certains ouvrages de production de la SEN’EAU entraîneront des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable à Dakar, du mardi 13 au samedi 17 octobre 2026. Selon la société, ces interventions nécessitent l’arrêt des installations durant toute l’opération.



Conséquence : les abonnés des zones concernées connaîtront des baisses de pression, pouvant aller jusqu’au manque d’eau. Les quartiers et cités suivants sont annoncés comme impactés :



Ouakam Cité Assemblée, Ouakam Cité ASECNA, Ouakam Mboul, Cité Elhadj Malick Sy et Ouakam Niayes ;



Cité TOBAGO, Cité Mourtada, Cité Horizon, Ouest Foire Cité SIPRES 1, Cité SIPRES 2, Cité SONATEL et Cité CSE ;



SCAT Urbam, Cité SONATEL, Cité CSE et Cité SIPRES 2.



La SEN’EAU précise que la situation reviendra progressivement à la normale dès la fin des travaux, prévue le samedi 17 octobre dans la soirée pour les localités concernées.



Elle informe que le dispositif de camions citernes destiné à soulager les populations les plus impactées reste maintenu.

