Hand-Ball: ​les recommandations de Matar Ba à la nouvelle équipe

C’est reparti pour un nouveau mandat à la Fédération sénégalaise de Hand-Ball (FSHB). L’équipe fédérale, dirigée par le président Seydou Diouf, a été officiellement installée hier lundi par le ministre des Sports.



Matar Ba a félicité l’équipe fédérale pour son bilan et a indiqué que « ce nouveau mandat se décline sous le sceau de la mutualisation des forces et des compétences et sous le signe de la stabilité, de l’ouverture et de l’innovation ».



Le ministre des Sports a parlé de « la politique de massification et d’élargissement des bases de la pratique, la formation des cadres et des élites, l'impératif d’une participation honorable et victorieuse aux prochaines Coupes d’Afrique des Nations, hommes et dames, prévues respectivement en janvier et novembre 2022, et la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026 que notre pays a l’insigne honneur d’organiser ».



Dans la foulée, Matar Ba a rappelé à la nouvelle équipe fédérale que « ce mandat doit s’exercer dans la sérénité, dans un climat de travail cordial et collaboratif, par une démarche et une approche inclusives mettant en œuvre de fortes synergies pour une meilleure adresse des impératifs du hand-ball ».



Par rapport aux chantiers d’avenir, Seydou Diouf a, pour sa part, demandé que les chantiers des nouveaux textes du hand sénégalais puissent être ouverts très rapidement pour se lancer dans la modernisation des instruments juridiques.