Hand to Hand Fighting – Mahmoud Barry (Champion d’Afrique -67 kg) : « C’était difficile mais avec l’aide du coach je m’en suis bien sorti …»

Mahmoud Barry a remporté une médaille d’or pour la première participation du Sénégal aux championnats d’Afrique Hand to Hand Maroc 2025 (26 au 28 septembre). Avec ses compatriotes il a été fêté dignement à son retour au pays.

Il fait parti du trio magique du Sénégal qui a fait un carton plein aux championnats du monde Hand to Hand Marrakech. Comme ses deux autres compatriotes, Mahmoud Barry a terminé sur la première marche du podium remportant ainsi la médaille d’or dans la catégorie des -67kg.