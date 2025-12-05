Budget 2026 : les crédits alloués au ministère de la Jeunesse et des Sports baissent de 8 milliards FCFA

​Le ministère de la Jeunesse et des Sports a finalisé son projet de budget pour l'exercice 2026, affichant un montant global significatif destiné à soutenir la politique nationale en faveur de la jeunesse et du sport. Le budget est arrêté à 39.130.877.740 de F CFA en Autorisations d’Engagement (AE) et à 38.961.414.380 de F CFA en Crédits de Paiement (CP).



Selon le ministre des Finances et du budget, les crédits alloués au ministère de la Jeunesse et des Sports au titre de l’exercice 2026 sont, en baisse de 8 467 478 650 de F CFA, soit 17,85 %, par rapport aux crédits de l’exercice en cours.



​Ce projet de loi de finances est structuré autour de trois programmes majeurs, mettant en lumière l'importance accordée au développement des infrastructures sportives, à la performance, et à l'insertion socio-économique des jeunes.



​Le programme (développement de la pratique et des performances sportives) s'arroge la part du lion des crédits, soulignant l'engagement du gouvernement pour l'excellence sportive et l'accès à la pratique. Ses crédits sont évalués à 30.786.052.247 de F CFA en AE et en CP.



Ce programme est notamment marqué par un effort considérable en matière d'investissements exécutés par l’État, qui se chiffrent à 8.764.948.997 de F CFA. Ces fonds sont dédiés à la construction, la réhabilitation ou l'équipement de structures sportives.



​Le programme (promotion sociale et économique des jeunes) bénéficie de 2.641.220.426 de F CFA en AE et en CP. Ce montant reflète la volonté d'investir directement dans l'avenir de la jeunesse, notamment par des projets d'insertion. Les investissements exécutés par l’État dans ce programme sont significatifs, à 1.270.000.000 de F CFA, visant l'établissement d'infrastructures ou de dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat des jeunes.



​Le programme de Pilotage, Coordination et Gestion administrative voit ses crédits s'établir à 5.703.605.067 de F CFA en AE et 5.534.141.707 de F CFA en CP. Ce programme assure le fonctionnement quotidien du Ministère, avec des Dépenses de personnel s'élevant à 3.050.469.640 de F CFA, représentant la majeure partie des crédits.



Ce budget, qui devra encore être validé par les instances législatives, marque une année 2026 ambitieuse pour le ministère, avec une nette orientation vers le développement du sport de haut niveau et l'accompagnement de la jeunesse.



Pour ce qui est de la baisse de crédits alloués au ministère de la Jeunesse et des Sports au titre de l’exercice 2026, le ministre des Finances et du Budget a pris la parole pour apporter des compléments de réponse sur certaines interpellations spécifiques.



Il a, toutefois, précisé que cette lecture doit être nuancée, dès lors que certains projets importants, tels que la réhabilitation de quatre (04) stades à savoir Léopold Sédar Senghor à Dakar, Ely Manel Fall à Diourbel, Lamine Gueye à Kaolack et Aline Sitoé Diatta à Ziguinchor, pour un montant cumulé de 10,2 milliards de F CFA, sont en cours de finalisation et ne se reflètent plus dans le budget du ministère.