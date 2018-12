Handball: Seydou Diouf encourage les Lionnes à positiver leur sentiment de revanche contre la Tunisie

Le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, a encouragé les Lionnes du Handball à positiver leur sentiment de revanche contre la Tunisie lundi, après une entrée en matière victorieuse (23-18) ce dimanche contre le Cameroun.



"Ce qui s’est passé à la CAN 2016 est derrière nous, on doit positiver ce sentiment de revanche", a dit le président de la FSH interrogé sur la manière dont l’équipe doit affronter les vice-championnes d’Afrique, renseigne l'Aps.



Le Sénégal avait tout perdu en 2016 à cause d’une réserve de l’équipe de Tunisie qu’elle venait de battre en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations qui se jouait à Luanda. L’équipe tunisienne avait porté réserve contre l’arrière sénégalaise Doungou Camara qui "n’avait pas respecté le délai requis" pour arborer le maillot national alors qu’elle avait déjà joué en catégories jeunes pour les équipes de France.



Les trois premiers de la CAN féminine qui a démarré ce dimanche à Brazzaville, représenteront l’Afrique à la prochaine coupe du monde de la discipline.