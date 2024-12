"Harcèlement, kidnapping et tortures" : deux plaintes déposées contre le Général Moussa Fall et Cie

L’ex-haut commandant de la gendarmerie et Directeur de la justice militaire, le Général Moussa Fall, le commandant de la Section de recherches de Ziguinchor (sud) et d'autres collaborateurs sont dans de beaux draps. L’officier Ibrahima Dramé, ancien commandant du deuxième escadron de la garde présidentielle, radié de la gendarmerie, a porté plainte contre ces derniers pour « harcèlement, kidnapping et tortures ».



Selon L’Observateur, par un soit-transmis n°7264 émanant du Procureur de la République près le Tribunal hors classe de grande instance de Dakar, daté du 8 novembre 2024, le commissariat d’arrondissement (la police) de Rebeuss a été saisi de deux plaintes déposées au Parquet de Dakar, via l’Administration pénitentiaire, par l’ex-commandant de gendarmerie Ibrahima Dramé.



Ce dernier, rapporte la même source, ancien Commandant du deuxième escadron de la garde présidentielle, purgeait encore une peine à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. Il est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’Etat et outrage contre un commandant de la force publique ».



Selon les éléments consignés dans ses plaintes, Ibrahima Dramé dénonce une procédure entachée d’irrégularités ayant conduit à sa radiation des cadres de la Gendarmerie nationale. Une sanction administrative qui, selon lui, s’appuie sur des accusations infondées de complot contre l’autorité de l’Etat sous le régime du Président Macky Sall et d’atteinte à l’autorité militaire, le Général Moussa Fall.



Déchu, l’ancien officier déterminé à se battre jusqu’à l’étalement de la vérité et sa réhabilitation, affirme que la procédure disciplinaire a été biaisée par des irrégularités flagrantes, compromettant sa défense.