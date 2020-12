Hausse de cas: Diouf Sarr fait appel à Antoine Félix pour faire respecter les mesures barrières

Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est encore adressé aux Sénégalais, sur la crainte d'une deuxième vague et la hausse du nombre de nouveaux cas de coranavirus notée ces derniers jours.



"Depuis trois semaines nous constatons une propagation du virus avec l'augmentation des cas communautaires", alerte Diouf Sarr, ce samedi 5 décembre avant de céder la parole à Dr Mamadou Ndiaye directeur de prévention pour son le bulletin épidémiologique.



Poursuivant, le ministre de la Santé lance à la population que " nous sommes pas à l'abri d'une seconde vague avec les dures conséquences qu'ils comprennent. C'est pourquoi nous devons rester vigilants et veiller au respect strict des mesures barrières surtout le port du masque."



Ainsi, pour faire respecter aux Sénégalais les mesures barrières dans certains lieux publics /privés et transports , Diouf Sarr prévient qu'il compte travailler avec son collègue ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. "Je vais d'ailleurs personnellement, avec mon collègue du ministre de l'Intérieur faire des évaluations à tous les niveaux pour que ces instructions soient respectées dans les lieux publics, privés et transports."



En attendant, les populations sont appelés à la mobilisation et à l'engagement "pour qu'ensemble nous puissions freiner la propagation du virus par nous même afin d'éviter la prise de toutes mesures contraignantes."