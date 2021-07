Hausse des cas de covid-19 : Macky Sall prend des décisions lors du Conseil des ministres

Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a décidé, compte tenu de la situation de la pandémie Covid-19, de tenir les manifestations et évènements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières, informe le Communiqué du conseil des ministres.



A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de « renforcer le dispositif préventif de sensibilisation et de lutte contre la pandémie de COVID-19 » avec la recrudescence des cas notée ces derniers jours.



Le Président de la République a invité le Ministre de la Santé à accentuer le plaidoyer sur le port systématique du masque, la limitation des rassemblements, ainsi que le déploiement soutenu de la campagne vaccinale.



Ce lundi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté 191 nouveaux cas de coronavirus et 1 décès recensé au cours des 24 dernières heures. Ces nouveaux cas proviennent des résultats de 1817 tests réalisés, soit un taux de positivité de 10,51%, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie.



Parmi ces nouvelles contaminations, il y a 87 cas contacts suivis par les services sanitaires et 104 cas issus de la transmission communautaire.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 43 959 cas positifs dont 41 773 guéris, 1 175 décès et 1010 patients encore sous traitement.



Concernant la vaccination, le ministère a rapporté que 549 768 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février.