Hausse des frais d’inscriptions : l’ambassade de France attend des instructions pour se prononcer

L’ambassade de la France au Sénégal ne veut pas se prononcer sur la hausse des frais d’inscription des étudiants étrangers dans l’Hexagone. Ou au moins, sans au préalable avoir recueilli des instructions claires de la part des autorités françaises. C’est ce qu’a déclaré le Conseiller de la Coopération et d’action culturelle de la France au Sénégal.



«Il est encore trop tôt pour se prononcer sur cette question puisque que nous sommes dans l’attente d’instructions précises de notre gouvernement. Le Sénégal est le pays qui compte le plus d’étudiants en France. En gros, ils sont 4000 étudiants qui partent vers la France et un peu plus de 10 000 qui étudient régulièrement en France», a déclaré Laurent Perec Vidal, avant de répéter que : «Nous sommes dans l’attente d’instructions claires et précises pour informer les autorités sénégalaise, mais aussi les familles et les étudiants.»



Mais déjà, rappelle-t-il, «La relation qui existe entre le Sénégal et la France est trop précieuse et pas simplement historiquement parlant mais aussi en termes d’enjeux, de défis à relever pour penser que la France, à quelque moment que ce soit, puisse dire que nous « ne voulons plus d’étudiants africains ou sénégalais en particuliers.»