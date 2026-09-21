Hausse des prix des denrées de première nécessité : les Sénégalais interpellent l’État

La hausse des prix des denrées de première nécessité préoccupe de plus en plus les consommateurs sénégalais. Au micro d’iRadio, plusieurs citoyens ont fait part de leurs difficultés à joindre les deux bouts et appelé le gouvernement à agir.



Les consommateurs ont notamment réclamé un meilleur contrôle des prix dans les boutiques. Ils ont aussi demandé des mesures sur le coût du riz, de l’électricité, de l’eau, des loyers et du carburant.

Certains ont appelé l’État à réduire son train de vie et à trouver des solutions durables pour alléger les charges des ménages. D’autres ont insisté sur la situation des jeunes, qui souhaitent pouvoir vivre et travailler au Sénégal malgré la hausse du coût de la vie.



Face à cette situation, les citoyens ont demandé des mesures rapides pour contenir la hausse des prix et améliorer le pouvoir d’achat des ménages.