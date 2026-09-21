Tensions foncières à Keur Moussa : les populations dénoncent l’accaparement de 22 hectares et exigent un audit

Collectif pour la défense des intérêts de la commune de Keur Moussa hausse le ton. Les propriétaires terriens de plusieurs villages de la région de Thiès se sont soulevés contre l'accaparement de leurs terres. Les populations ont réclamé un audit du foncier dans la zone entourant l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ainsi que l'arrêt immédiat des travaux de terrassement sur les sites litigieux.



Alain Diouf, secrétaire général du Collectif pour la défense des intérêts de la commune de Keur Moussa, a dénoncé l'octroi d'une assiette foncière de 22 hectares à un promoteur privé aux dépens des habitants de Landou, Soune Serère, Kissoukhate et Touly. Le porte-parole des riverains s'est directement exprimé sur la responsabilité des autorités locales. « Dans certains champs se trouve aujourd'hui le site des 22 hectares, objet du litige, revendiqué par un promoteur privé qui est un étranger à notre localité. Le président de la communauté rurale lui-même, l'actuel maire Momar Ciss, a signé plusieurs délibérations illégales concernant des terrains situés dans les villages susmentionnés », a-t-il lancé au micro de la rfm.



Selon les jeunes de la localité, des investigations ont révélé plusieurs anomalies administratives. Les riverains ont rappelé que le site bordant l'aéroport faisait déjà l'objet d'actes attribués en bonne et due forme aux propriétaires originels avant l'émission de nouvelles délibérations contredites sur le terrain.



Face à ce qu'elles ont qualifié de passage en force, les populations mobilisées de Keur Moussa interpellent les autorités compétentes. Le collectif exige la suspension immédiate des chantiers ainsi que l'arrêt complet de tous les travaux de terrassement engagés sur le site.