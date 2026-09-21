Rentrée des classes au Sénégal : Le syndicaliste El Hadji Malick Youm exige une planification rigoureuse

À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027 au Sénégal, le secrétaire général du Saemss, El Hadji Malick Youm, a appelé l’État à réunir en urgence toutes les conditions logistiques et matérielles pour éviter un échec du système éducatif. S’exprimant sur les ondes d’iRadio pour faire l’état des lieux, le responsable syndical a insisté sur l’importance capitale de cette phase de préparation qui conditionne la réussite globale de l’année académique à venir.



Évoquant le manque d’infrastructures, de tables-bancs et de salles de classe adaptées, M. Youm a rappelé l’obligation pour le gouvernement d’intervenir dans les établissements, particulièrement fragilisés en cette fin d’hivernage. « Failing to plan is planning to fail. Ça veut dire que toute activité mal planifiée est vouée à l’échec. Donc c’est le moment même de la planification de la rentrée des classes 2026-2027 », a-t-il averti.



Selon lui, cette étape décisive nécessite des actes concrets pour remettre à niveau le cadre d’apprentissage avant l’arrivée des élèves. « Une rentrée réussie peut se mesurer à travers un certain nombre d’indicateurs », a-t-il précisé pour souligner la nécessité d’un suivi rigoureux du secteur éducatif.