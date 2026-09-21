Partenariat stratégique: El Malick Ndiaye reçoit une délégation américaine à l'Assemblée nationale

Selon une publication officielle de l'Assemblée nationale du Sénégal, le Premier Vice-président de l'institution, El Malick Ndiaye, a reçu ce lundi 21 septembre 2026 une délégation américaine composée de membres de la Chambre des représentants et du Centre d’études stratégiques de l’Afrique (CESA).D'après la même source, cette audience s'est tenue en prélude à un atelier conjoint consacré au renforcement des méthodes et outils du contrôle parlementaire dans les domaines de la sécurité et de la défense.



Les échanges ont permis de faire le point sur le partenariat bilatéral et d'identifier de nouvelles perspectives de coopération, notamment en matière de formation, de partage d'expériences et d'évaluation des politiques publiques. À cette occasion, le Président El Malick Ndiaye a transmis les salutations du Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, et a souligné la pertinence de cette initiative face aux menaces terroristes, hybrides et numériques.



Le Vice-président a rappelé que la 15e législature a renforcé ses capacités opérationnelles grâce à la création de la Direction des services de planification, de contrôle et d’évaluation des politiques publiques, avant de plaider pour un approfondissement de la coopération parlementaire entre le Sénégal et les États-Unis.